Torneo Egogreen Città di Agrigento: trionfa l’ASD Mussomeli nei Primi Calci 2017

Domenica scorsa, allo Stadio Fontanella di Agrigento, è andata in scena la prima edizione del Torneo Egogreen Città di Agrigento, manifestazione dedicata al calcio giovanile che ha visto protagoniste diverse realtà del territorio. Nella categoria Primi Calci 2017 a imporsi è stata l’ASD Mussomeli, guidata dal duo tecnico Messina–Pellitteri. I giovani rosso blu hanno disputato un torneo di alto livello, vincendo tutte le gare in programma e mettendo in mostra organizzazione, qualità e grande spirito di squadra. Alle spalle dell’ASD Mussomeli si è classificata la Don Bosco Mussomeli di Torquato, protagonista a sua volta di un ottimo percorso. Una lunga e intensa giornata di sport ha coinvolto tutti i giovani atleti presenti, impegnati dal mattino fino alla serata, quando si sono svolte le premiazioni finali. Un appuntamento che ha confermato il valore del settore giovanile locale e che ha visto il calcio mussomelese recitare un ruolo da assoluto protagonista. Il cammino vincente dell’ASD Mussomeli:

ASD Mussomeli – Real Mose 6-3; ASD Mussomeli – Favara 1-0;

ASD Mussomeli – Agrigentum 4-1; ASD Mussomeli – Don Bosco Mussomeli 3-1. Quattro vittorie in altrettante gare e primo posto meritato per l’ASD Mussomeli, che torna da Agrigento con il trofeo e la soddisfazione di aver espresso il miglior calcio della manifestazione nella categoria Primi Calci 2017.







