Caltanissetta, il “Volta” incorona il suo pasticciere dell’anno

Un pomeriggio all’insegna della dolcezza e soprattutto della condivisione. Lo scorso 3 giugno, l’auditorium “G. Bufalino” dell’istituto “Volta” di Caltanissetta si è trasformato in un vero e proprio atelier del gusto per il concorso “Pasticciere dell’Anno – Famiglia del Volta”, un evento che ha visto la partecipazione corale del personale docente e del personale A.T.A..
Un’iniziativa nata da una brillante idea della professoressa Rossana Vaccaro e realizzata in sinergica collaborazione con la professoressa Adriana Valenza, con l’obiettivo di creare un momento di festa, di convivialità e di sana spensieratezza, proprio in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico. Il progetto ha ricevuto fin da subito il sostegno del Dirigente Scolastico, il Prof. Vito Parisi, che ha accolto la proposta capace di conciliare spirito collettivo, benessere e valorizzazione dei talenti nascosti del personale.
L’evento ha visto la calorosa presenza dei docenti e del
personale ATA, intervenuti per sostenere i propri colleghi. A guidare
magistralmente la serata sul palco, con il ruolo di presentatrice, è stata la
professoressa Stefania Scarlata, che ha saputo intrattenere il pubblico con
brio ed eleganza. Un ringraziamento speciale
va al professore Achille Mammana,
che ha ideato la locandina e la sigla d’apertura dell’evento. A rendere
il tutto magico, la straordinaria partecipazione della voce fuori campo di
Bruno Vaccaro, attore, doppiatore, maestro di violino e polistrumentista che ha
reso suggestivo l’inizio della manifestazione. A valutare i dolci, contrassegnati numericamente per garantirne
l’anonimato, è stata una commissione
presieduta dal Maestro Pasticciere
nisseno Davide Miracolini, il quale ha portato un tocco di indiscussa
professionalità e competenza tecnica alla gara. Accanto a lui, nella giuria
tecnica, il Dirigente Scolastico, Prof. Vito Parisi e il Direttore
Amministrativo Riccardo Solito, affiancati dalla giuria popolare, presieduta
dalla prof.ssa Marisa Amenta e composta dai docenti Monica Alaimo, Giuseppe
Amico, Fabiana Berizia, Ilaria Castiglione, Salvatore Crucillà, Emilio Galiano,
Anna Lunetta, Patrizia Terrana e Anna Torregrossa.
I veri protagonisti della serata sono stati i concorrenti, che si sono messi in gioco dietro i fornelli, dimostrando abilità degne dei migliori laboratori dolciari. Tra i partecipanti che hanno deliziato i palati dei presenti si sono distinti, per il corpo docente, le professoresse: Laura Barone, Carmelita Capobianco, Filippa Di Piazza, Chiara Incarbone, Giusy Liotta e Debora Mangiavillano; per il personale A.T.A. hanno invece raccolto grandi applausi Silvana Faletra, Paola Messina, Paolo Plano e Lorella Vinci. Ogni prodotto ha raccontato una storia di passione, tradizione e creatività.
Dopo la fase
dell’assaggio, entrambe le giurie si sono ritirate in “conclave” per sommare i voti
tecnici e quelli popolari, mentre il pubblico veniva piacevolmente intrattenuto
dalle performance canore di Martina Staccia e di Paola Messina. Infine è
arrivato il momento della proclamazione, che ha visto attribuire un premio
speciale dalla giuria a Chiara Incarbone, mentre si sono classificate al terzo
posto Filippa Di Piazza e al secondo Silvana Faletra, premiate rispettivamente
dal Direttore Solito e dal Dirigente Parisi.
Primo posto assoluto per Lorella Vinci, premiata dal Maestro Miracolini
con una elegante fascia in raso bianco,
con la scritta bordeaux e i decori in oro, realizzata interamente a mano
con maestria dalla professoressa Edvige
Presti.
Il primo premio della signora Lorella Vinci è stato assegnato con l’unanimità dei consensi, grazie a una torta raffinatissima per gusto e presentazione.
“Un ringraziamento speciale va al nostro
Dirigente Scolastico, il Prof. Vito Parisi,
per aver creduto fortemente in questa idea, prestando il supporto
necessari per la piena realizzazione dell’iniziativa” hanno dichiarato le
docenti Vaccaro e Valenza.
Il podio è stato inoltre arricchito dai premi messi in palio dallo sponsor ufficiale della serata, Kasanova Caltanissetta, sito in Viale della Regione 48, punto di riferimento in città per i casalinghi e le idee regalo. Kasanova ha dimostrato generosità, premiando con regali esclusivi il primo, il secondo e il terzo classificato e omaggiando tutti gli altri partecipanti al concorso con un graditissimo buono sconto.
La serata si è conclusa tra gli applausi, i sorrisi e un festoso brindisi finale, con la promessa che questa prima, dolcissima edizione del “Pasticcere dell’Anno” sia l’inizio di una gustosa tradizione per la grande e unita famiglia del Volta.