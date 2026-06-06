Caltanissetta, il “Volta” incorona il suo pasticciere dell’anno

Un pomeriggio all’insegna della dolcezza e soprattutto della condivisione. Lo scorso 3 giugno, l’auditorium “G. Bufalino” dell’istituto “Volta” di Caltanissetta si è trasformato in un vero e proprio atelier del gusto per il concorso “Pasticciere dell’Anno – Famiglia del Volta”, un evento che ha visto la partecipazione corale del personale docente e del personale A.T.A..

Un’iniziativa nata da una brillante idea della professoressa Rossana Vaccaro e realizzata in sinergica collaborazione con la professoressa Adriana Valenza, con l’obiettivo di creare un momento di festa, di convivialità e di sana spensieratezza, proprio in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico. ​ Il progetto ha ricevuto fin da subito il sostegno del Dirigente Scolastico, il Prof. Vito Parisi, che ha accolto la proposta capace di conciliare spirito collettivo, benessere e valorizzazione dei talenti nascosti del personale.

​L’evento ha visto la calorosa presenza dei docenti e del personale ATA, intervenuti per sostenere i propri colleghi. A guidare magistralmente la serata sul palco, con il ruolo di presentatrice, è stata la professoressa Stefania Scarlata, che ha saputo intrattenere il pubblico con brio ed eleganza. Un ringraziamento speciale va al professore Achille Mammana, che ha ideato la locandina e la sigla d’apertura dell’evento. A rendere il tutto magico, la straordinaria partecipazione della voce fuori campo di Bruno Vaccaro, attore, doppiatore, maestro di violino e polistrumentista che ha reso suggestivo l’inizio della manifestazione. A valutare i dolci, contrassegnati numericamente per garantirne l’anonimato, è stata una commissione presieduta dal Maestro Pasticciere nisseno Davide Miracolini, il quale ha portato un tocco di indiscussa professionalità e competenza tecnica alla gara. Accanto a lui, nella giuria tecnica, il Dirigente Scolastico, Prof. Vito Parisi e il Direttore Amministrativo Riccardo Solito, affiancati dalla giuria popolare, presieduta dalla prof.ssa Marisa Amenta e composta dai docenti Monica Alaimo, Giuseppe Amico, Fabiana Berizia, Ilaria Castiglione, Salvatore Crucillà, Emilio Galiano, Anna Lunetta, Patrizia Terrana e Anna Torregrossa.

​I veri protagonisti della serata sono stati i concorrenti, che si sono messi in gioco dietro i fornelli, dimostrando abilità degne dei migliori laboratori dolciari. Tra i partecipanti che hanno deliziato i palati dei presenti si sono distinti, per il corpo docente, le professoresse: Laura Barone, Carmelita Capobianco, Filippa Di Piazza, Chiara Incarbone, Giusy Liotta e Debora Mangiavillano; per il personale A.T.A. hanno invece raccolto grandi applausi Silvana Faletra, Paola Messina, Paolo Plano e Lorella Vinci. Ogni prodotto ha raccontato una storia di passione, tradizione e creatività.

​Dopo la fase dell’assaggio, entrambe le giurie si sono ritirate in “conclave” per sommare i voti tecnici e quelli popolari, mentre il pubblico veniva piacevolmente intrattenuto dalle performance canore di Martina Staccia e di Paola Messina. Infine è arrivato il momento della proclamazione, che ha visto attribuire un premio speciale dalla giuria a Chiara Incarbone, mentre si sono classificate al terzo posto Filippa Di Piazza e al secondo Silvana Faletra, premiate rispettivamente dal Direttore Solito e dal Dirigente Parisi. Primo posto assoluto per Lorella Vinci, premiata dal Maestro Miracolini con una elegante fascia in raso bianco, con la scritta bordeaux e i decori in oro, realizzata interamente a mano con maestria dalla professoressa Edvige Presti.

​ Il primo premio della signora Lorella Vinci è stato assegnato con l’unanimità dei consensi, grazie a una torta raffinatissima per gusto e presentazione.

“Un ringraziamento speciale va al nostro Dirigente Scolastico, il Prof. Vito Parisi, per aver creduto fortemente in questa idea, prestando il supporto necessari per la piena realizzazione dell’iniziativa” hanno dichiarato le docenti Vaccaro e Valenza.

​Il podio è stato inoltre arricchito dai premi messi in palio dallo sponsor ufficiale della serata, Kasanova Caltanissetta, sito in Viale della Regione 48, punto di riferimento in città per i casalinghi e le idee regalo. Kasanova ha dimostrato generosità, premiando con regali esclusivi il primo, il secondo e il terzo classificato e omaggiando tutti gli altri partecipanti al concorso con un graditissimo buono sconto.

​La serata si è conclusa tra gli applausi, i sorrisi e un festoso brindisi finale, con la promessa che questa prima, dolcissima edizione del “Pasticcere dell’Anno” sia l’inizio di una gustosa tradizione per la grande e unita famiglia del Volta.