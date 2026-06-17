A Milano quinta edizione ‘Learning Forum’ su apprendimento in aziende e istituzioni

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Assolombarda a Milano, la quinta edizione del 'Learning Forum', l’appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato all’apprendimento nelle aziende e nelle istituzioni. Il tema scelto per l’edizione 2026, 'Learning Voice:' ha posto al centro – viene spiegato in una nota – "una domanda sempre più decisiva per le organizzazioni: come dare voce a chi apprende? In uno scenario in cui flessibilità, empowerment, lavoro ibrido, sperimentazione di modelli non gerarchici e diffusione dell’intelligenza artificiale stanno trasformando il modo in cui le persone lavorano, anche la formazione aziendale è chiamata a superare una logica puramente trasmissiva. Non basta progettare contenuti e percorsi dall’alto: occorre costruire esperienze capaci di recepire bisogni, obiettivi, feedback e competenze reali delle persone, rendendo l’apprendimento parte integrante della cultura organizzativa". L’edizione 2026 ha segnato anche il lancio di 'Oltre:', il nuovo format con cui Comunicazione Italiana riafferma il proprio ruolo originario di editore: non soltanto organizzatore di eventi, ma soggetto capace di produrre, selezionare e mettere in relazione contenuti, idee, linguaggi e punti di vista. Come ha ricordato il founder di Comunicazione Italiana, Fabrizio Cataldi, 'Oltre:' nasce come "spazio editoriale di approfondimento e confronto, pensato per accompagnare la community al di là della dimensione strettamente eventistica e aprire nuove traiettorie di riflessione sui temi che attraversano imprese, istituzioni e società. Tra i concetti emersi nel corso delle interviste: l’importanza di coltivare spirito critico e pensiero laterale, la necessità di definire obiettivi chiari per orientare la strategia e il ruolo di empatia e fiducia nella relazione con i collaboratori". Il tema della giornata è stato affrontato anzitutto nel talk show di apertura, 'Learning Voice: come le aziende possono dare voce a chi apprende', condotto da Federico Luperi, news intelligence director di Volocom, con la partecipazione di Cecilia Calvi Parisetti, south west cluster talent management lead di Air Liquide; Romina Chirichilli, direttore people & sustainability di Open Fiber; Marilena Dalla Patti, hr director Italy di Kuehne+Nagel; Luca Malinverno, head of Ai adoption di Datapizza; e Serena Rossi, human resources director Italy di Siemens Healthineers. Il confronto ha esplorato il passaggio da modelli formativi top-down a percorsi di crescita personale e professionale capaci di valorizzare autonomia, diffusione delle competenze, adattabilità e responsabilità individuale. Nel corso della giornata, il programma ha attraversato alcune delle principali trasformazioni del learning aziendale: dall’impatto dell’Ai alla skill-based organization, dalla personalizzazione dei percorsi formativi alla governance dei dati, fino al rapporto tra apprendimento, produttività e benessere. Tra gli altri temi affrontati: onboarding, Roi della formazione, instant training, edutainment, assistenti digitali e nuove modalità per collegare competenze, persone e priorità di business. In parallelo alle sessioni plenarie, il 'Learning Forum' ha ospitato speech e talk di approfondimento in formato phygital, tavoli di confronto a porte chiuse, incontri di business e momenti informali di relazione, confermando la vocazione di Comunicazione Italiana a costruire sistemi integrati di contenuti e networking b2b. Hanno contribuito ai contenuti e alla buona riuscita dell’evento, in qualità di content partner: Alten, Aktive Learn Reply, Axerta, Datapizza, DD, Howay, Klaaryo, K-Rev, Piazza Copernico, Tabilia, Teleskill, Twenix, Variazioni e Voxy. In qualità di Forum Partner: Alveria, Carol, CBArchitects, Delivera, Flaskk, goFLUENT, GoodHabitz, The Language Grid, Risorse Advisory, SAP Concur, Syllog, U2COACH e UNREAL. L’evento ha visto inoltre la collaborazione di Adnkronos in qualità di Main Media Partner. Le sessioni potranno presto essere riascoltate su www.comunicazioneitaliana.tv. Gli appuntamenti di Comunicazione Italiana torneranno dopo l’estate con la Blue Green Week, in programma dal 16 al 22 settembre.

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