Mussomeli, inaugurati campetti di tennis in zona “Vanelle”. Unanimi giudizi positivi.

MUSSOMELI – E’ stata una giornata attesa ed anche radiosa, quella di ieri pomeriggio 21 maggio 2026, ed il quartiere di Sant’Enrico, anzi, l’intero paese di Mussomeli in festa per l’inaugurazione dei campetti di tennis proprio nella parte bassa del paese, “Madonna delle Vanelle. Un momento certamente storico in cui finalmente i riflettori si sono accesi sul nuovissimo impianto sportivo con grande sollievo, entusiasmo e soddisfazione dei tennisti, e non solo. Un’ opera pubblica con uno spazio ampio e sicuro. La progettazione, la realizzazione e la funzionalità della struttura portano la firma degli architetti Rino Bertolone e Lorenzo Ladduca, dell’architetto ingegnere Nicola Sola e della ditta NGA COSTRUZIONI. L’opera è stata interamente finanziata grazie ai fondi stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, regalando a Mussomeli un patrimonio infrastrutturale di altissimo livello. Intanto, nelle prossime settimane il complesso tennistico vivrà un altro momento di profonda partecipazione collettiva. La struttura, infatti, dovrebbe essere intitolata a Michelangelo Vullo, il giovane concittadino che ha compiuto l’estremo sacrificio per salvare una vita umana. Ha coordinato l’incontro pomeridiano il vice sindaco nonché assessore allo Sport Seby Lo Conte. All’inaugurazione sono stati presenti l ’Amministrazione comunale con il sindaco on, Giuseppe Catania, tutti gli assessori, il presidente del Consiglio e consiglieri comunali, il parroco del quartiere Sant’Enrico Padre Francesco Mancuso che ha benedetto i presenti e la struttura sportiva. Subito dopo il taglio del nastro, e l’ingresso dei presenti nella struttura, ha parlato il sindaco Catania che ha manifestato la sua soddisfazione rivolgendo i suoi ringraziamenti, a nome dell’amministrazione comunale, a tutti coloro, e sono tanti, che a qualsiasi titolo, nel tempo, hanno contribuito alla realizzazione della struttura sportiva. Hanno parlato tutti i tecnici e il rappresentante della ditta esecutrice di lavori, assai emozionato. Ognuno ha portato la sua testimonianza, raccontando, al riguardo, anche alcuni aneddoti e i diversi stati d’animo nella realizzazione dell’opera. Infatti, il grande risultato ottenuto è venuto fuori dalla profonda collaborazione che ha portato al traguardo finale. Al termine dell’inaugurazione è seguita una piccola performance di gioco tennistico, fra applausi e apprezzamenti generali, all’indirizzo, appunto, dei tennisti in campo. E’ vero!. “Il Tennis è più di uno sport, è una lezione di vita che guida i giovani verso il futuro”. E quello che prima era un sogno, da ieri sera, 21 maggio 2026, è una realtà.