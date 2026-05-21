Giorgia Meloni torna a Niscemi: “Domani due programmi per sicurezza, indennizzi e demolizioni”



La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi a Niscemi per una nuova visita istituzionale dedicata all’emergenza seguita alla frana del 25 gennaio che ha profondamente colpito il territorio. La premier si è recata in municipio per partecipare a un vertice operativo alla presenza del prefetto di Caltanissetta e del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.

Si tratta della terza visita della presidente del Consiglio a Niscemi dopo quelle del 28 gennaio e del 16 febbraio, a conferma dell’attenzione del Governo sulla situazione del territorio. All’esterno del municipio erano presenti anche alcuni cittadini sfollati, che continuano a vivere le conseguenze dell’emergenza e attendono risposte concrete sul proprio futuro.

Nel corso di un punto stampa, Meloni ha annunciato che il Governo porterà domani in Consiglio dei Ministri due distinti programmi operativi: uno dedicato alla messa in sicurezza del territorio e agli interventi infrastrutturali, con particolare attenzione al ripristino della viabilità, e un secondo rivolto al tema degli indennizzi per le famiglie che hanno perso la propria abitazione e alle demolizioni degli immobili resi inagibili.

«Domani portiamo in Consiglio dei ministri due diversi programmi: uno sulla messa in sicurezza del territorio e sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi il ripristino delle infrastrutture, soprattutto viarie. Un altro riguarda gli indennizzi delle famiglie che hanno perso la casa secondo una serie di criteri e anche tutto il tema delle demolizioni necessarie», ha dichiarato la presidente del Consiglio.

La premier ha inoltre sottolineato il lavoro portato avanti dall’esecutivo nei mesi successivi all’emergenza. «Il Governo è venuto stamattina a confrontarsi con il Consiglio comunale ma anche con il comitato dei cittadini su due programmi che intendiamo licenziare domani in Consiglio dei Ministri, a pochissimi mesi di distanza dal decreto che stanziava 150 milioni per occuparsi dello specifico della frana di Niscemi», ha spiegato.

Meloni ha poi ricordato il percorso normativo avviato nei mesi scorsi: «Nel febbraio scorso abbiamo varato un decreto, poi convertito in legge dal Parlamento ad aprile, per stanziare questi 150 milioni che avevano l’obiettivo della messa in sicurezza del territorio, degli indennizzi e della demolizione delle case inagibili».

L’obiettivo, adesso, è accelerare la fase operativa e trasformare gli interventi programmati in azioni concrete per il territorio, dando risposte alle famiglie coinvolte e affrontando le criticità infrastrutturali e di sicurezza emerse dopo la frana.