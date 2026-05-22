Ponte Stretto, Salvini: “Sarà operazione contro ndrangheta”

“L’avvio dei cantieri del Ponte sara’ una grande operazione contro la ndrangheta. Dove c’e’ lavoro, c’e’ speranza per i territori e la ndrangheta attecchisce meno. Certo lo Stato dovra’ controllare che neanche un euro di danaro pubblico finisca nelle tasche sbagliate, e per questo abbiamo inquirenti e forze dell’ordine in grado di farlo”.

Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, parlando al mercato di largo Botteghelle a Reggio Calabria. “Io penso – ha aggiunto – che la ndrangheta non sarebbe contenta del fatto che tanti ragazzi potrebbero avere qui un lavoro. Il voto di domenica, quindi, e’ un voto per il si’ al Ponte”.

“A cantieri non ancora avviati sono gia’ arrivate 45mila richieste di lavoro, dalla Calabria e dalla Sicilia , per il ponte. Ditemi – ha proseguito – quanti ragazzi calabresi tra architetti, ingegneri, geometri, avvocati, oggi vanno via da Reggio Calabria perche’ non hanno lavoro e, invece, con un cantiere che dara’ decine di migliaia di posti di lavoro rimarrebbero qua”.