Branco di cani circonda scuola nel Siracusano, due aggressioni

Allarme sicurezza nel plesso scolastico “Moncada”, ad indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, dell’Istituto superiore “Gorgia – Vittorini – Moncada” di Lentini, nel Siracusano. Un branco di cani, un ventina di piccola e media taglia, e almeno altrettanti cuccioli, staziona nei terreni attorno alla scuola e nelle ultime settimane si sono registrate le aggressioni ad una collaboratrice scolastica e ad una studentessa. La scuola in via Gaetano Tringali, in contrada Corderia, non è recintata. La collaboratrice scolastica è stata circondata dai cani e si è salvata rifugiandosi all’interno della scuola rimediando uno strappo ai pantaloni. Due giorni fa una studentessa della scuola serale è riuscita a fuggire. Le aggressioni sono state denunciate dal dirigente scolastico Vincenzo Pappalardo, che ha scritto al commissario straordinario del comune di Lentini Salvatore Marco Puglisi, al dirigente del servizio veterinario dell’Asp di Siracusa, al Libero Consorzio di Siracusa (che è competente per le scuole superiori) e per conoscenza alla Prefettura di Siracusa per chiedere un intervento per allontanare i cani randagi. “Le istituzioni non hanno attenzionato questo pericolo – spiega Pappalardo -. Le aggressioni si susseguono e fino adesso nessuno fortunatamente ha fatto riscorso alle cure mediche. Si sta determinando una situazione di pericolo. Stiamo rischiando di non potere entrare a scuola. Ho scritto al Comune, ho scritto all’Asp che mi ha detto di aver provato a catturare i cani senza successo. Il mio fiduciario di plesso ha contato tra adulti e cuccioli circa 48 cani. Stanno diventando più aggressivi. Non è possibile questa disattenzione: chiediamo l’intervento urgente per evitare situazioni gravi ai nostri studenti e docenti”. (ANSA). (Foto d’archivio)