Caltanissetta. Nell’app cittadina spazio gratuito per operatori economici e professionisti: c’è tempo fino al 15 giugno per chiedere l’inserimento

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta, nell’ambito delle politiche di valorizzazione del territorio e digitalizzazione dei servizi, annuncia il lancio della nuova applicazione mobile cittadina nella quale sarà presente una sezione “VETRINA”, uno spazio gratuito per tutti i professionisti e gli operatori economici locali.

“L’App si propone come il punto di riferimento digitale per cittadini, turisti e professionisti, offrendo un accesso rapido ed esaustivo a tutte le informazioni utili sulla città – ha spiegato l’assessore Vincenzo Lo Muto -. L’iniziativa nasce con il duplice obiettivo di stabilire un canale di comunicazione diretta tra Amministrazione e cittadinanza e di dare impulso al tessuto commerciale e turistico locale”.

Caratteristiche e Sezione Vetrina Oltre all’erogazione dei servizi digitali comunali, l’App integrerà un sistema di ricerca basato su Intelligenza Artificiale per guidare gli utenti tra punti di interesse, itinerari, attività commerciali e servizi professionali (dai ristoranti ai servizi di assistenza tecnica e sanitaria).

La sezione VETRINA sarà uno spazio espositivo dedicato a tutti gli operatori economici e professionisti che desiderano promuovere la propria attività.

“La vetrina è totalmente gratuita e non prevede alcun costo né per l’inserimento né per la permanenza – ha concluso l’assessore Guido Delpopolo -. Una scelta che questa amministrazione ha voluto compiere a supporto di tutti gli imprenditori”.

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato, dovranno pervenire entro il 15 giugno 2026.