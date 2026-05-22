Caltanissetta. Gli alunni dell’IIS “Galilei – Di Rocco” in visita alla centrale Enel di Porto Empedocle

CALTANISSETTA. Gli alunni delle classi 3C, 4C e 5C MAT dell’IIS Galilei-Di Rocco, nell’ambito delle attività di FSL, hanno partecipato alla visita della centrale Enel di Porto Empedocle.

La giornata è iniziata con un briefing informativo sull’azienda, sul funzionamento dell’impianto e sulle attività svolte all’interno della centrale. Successivamente, gli studenti hanno preso parte a un percorso guidato che ha permesso loro di osservare da vicino le tecnologie di produzione attualmente in uso e comprendere il ruolo strategico della sala controllo.

Durante la visita, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per gli impianti industriali, sono stati distribuiti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e seguite attentamente tutte le indicazioni fornite dal personale specializzato.

Un’esperienza formativa importante, capace di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alle realtà produttive del territorio.