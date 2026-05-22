L’Orchestra scolastica del Comprensivo Gela – Butera vince 1° premio al Concorso Nazionale “Jose Cardinale” a Mussomeli

BUTERA. L’orchestra scolastica dell’Istituto Comprensivo Gela e Butera, sede di Butera, ha conquistato, vincendo il primo premio, un importante successo al concorso nazionale “Jose Cardinale”, svoltosi a Mussomeli dal 13 al 15 Maggio. Un risultato che premia l’impegno, la passione e il talento dei giovani musicisti, protagonisti di una straordinaria esibizione che ha emozionato pubblico e giuria, che ha assegnato all’orchestra un punteggio di 98/100.

L’ensemble, formato dagli alunni delle classi di strumento di flauto traverso, clarinetto, pianoforte e chitarra, si è distinto per qualità musicale, precisione esecutiva e capacità interpretativa. I ragazzi hanno proposto un repertorio coinvolgente e ricco di emozioni, eseguendo il celebre brano “Mi sei scoppiato dentro al cuore” della cantante Mina e un energico medley dedicato alla serie televisiva Stranger Things.Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti di strumento E. Gancitano, D. Farruggia, V. Vitello, I. Stella e G. Milia, che con dedizione e professionalità hanno guidato gli studenti lungo il percorso di preparazione al concorso.

Il riconoscimento ottenuto rappresenta non solo un traguardo artistico, ma anche un’importante esperienza di crescita personale e collettiva per tutti i partecipanti.La vittoria al concorso “Jose Cardinale” conferma ancora una volta il valore dello studio dello strumento musicale nelle scuole e il ruolo fondamentale che esso svolge nello sviluppo culturale e umano dei giovani studenti.