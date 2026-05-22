Sommatino. Visita al Comune degli alunni della 2^ A della Scuola primaria

SOMMATINO. Oggi in Comune s’è registrata la visita degli alunni della classe 2ª A della scuola primaria, accompagnati dalle loro insegnanti, che hanno visitato l’Ufficio Anagrafe del Municipio per approfondire alcuni temi legati all’educazione civica e all’importanza dei certificati e dei servizi comunali.

Per dare concretezza a quanto stanno studiando sui libri, i bambini hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il funzionamento della macchina amministrativa e di rivolgere numerose domande ai dipendenti comunali, che hanno risposto con disponibilità ed entusiasmo, dando vita a un momento di confronto davvero piacevole e istruttivo.

Questi bambini sono i cittadini di domani ed è importante far comprendere loro che il Comune è un luogo vicino, accessibile e sempre al servizio della comunità.