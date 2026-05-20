Tragico scontro frontale nel Nisseno: un morto e un ferito sulla strada statale 189

Tragico impatto tra due vetture sulla strada statale 189, nei pressi di Campofranco. Nello scontro tra le due vetture è morto un uomo di 58 anni residente nel centro nisseno, mentre una seconda persona, rimasta intrappolata nell’abitacolo di uno dei due mezzi, è rimasta ferita.

E’ stato un Vigile del fuoco a tirarlo fuori dal mezzo. Il 56enne ferito è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, 118 e carabinieri.

I militari dell’Arma in queste ore sono impegnati nella ricostruzione dell’accaduto per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.