Sondaggio Noto per Porta a Porta:Fdi 29,5%, Pd 21,5%, M5s 13%

Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto (+0,5%) rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 30 aprile e si attesta al 29,5%, seguito dal Pd al 21,5% che lo perde (-0,5%).

È quanto emerge dal sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani. Anche Il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 13% cala dello 0,5% (-0,5%). Forza Italia al 7% cede un punto percentuale (-1%)me tre la Lega è stabile al 7%. Alleanza Verdi e Sinistra è al 5,5% (-0,5%), Futuro Nazionale ( Vannacci ) resta al 4%. Italia Viva è stabile al 2,5% e come Azione al 2%. Noi Moderati è all’1,5%, stabile come +Europa all’1% mentre il Partito Liberaldemocratico sarebbe all’1% . In generale, il centrodestra, comprese le altre liste (+1%), è al 46% stabile, mentre il campo largo, più’ gli altri (+2%), resta al 45,5% di vendita dello 0,5%.

La stima dell’affluenza resta al 60% come nella scorsa rilevazione.