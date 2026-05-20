Imprese, da giovedì 21 maggio attiva la piattaforma Irfis per sostenere progetti con nuove assunzioni. Schifani: «Sosteniamo l’occupazione favorendo la nascita di nuove attività»

Dalle ore 12 di giovedì 20 maggio sarà attiva la piattaforma online di Irifis FinSicilia per la presentazione delle domande relative agli incentivi previsti dall’articolo 2 della legge regionale n.1 del 5 gennaio 2026, misura che intende promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno a nuovi progetti di investimento iniziale.

L’intervento, promosso dalla Regione Siciliana e gestito da Irfis FinSicilia, dispone di una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro destinati a sostenere programmi di crescita, innovazione e ammodernamento del sistema produttivo regionale. Le agevolazioni sono concesse a fronte della realizzazione di qualsiasi forma di “investimento iniziale” (ampliamento, diversificazione produttiva, trasformazione dei processi aziendali creazione di un nuovo stabilimento), avviato a far data dal 9 gennaio 2026, nel territorio della Regione Siciliana che determina la creazione di nuovi posti di lavoro.

«Una misura che unisce l’incremento dell’ occupazione e la nascita di nuovi progetti, un’azione immediata per promuovere l’occupazione femminile, l’inserimento di categorie prioritarie e l’adozione di strumenti aziendali orientati alla sostenibilità e al welfare, che va ad aggiungersi alla decontribuzione per le aziende che fanno nuove assunzioni, tutte misure dal forte impatto economico e in cui crediamo fortemente – ha commentato il presidente della Regione, Renato Schifani – L’obiettivo è favorire investimenti produttivi capaci di generare occupazione stabile e rafforzare la competitività del tessuto economico siciliano».

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto parametrato al costo del lavoro sostenuto per i nuovi assunti direttamente collegati all’investimento. L’agevolazione è pari al 10 per cento del costo salariale relativo ai posti di lavoro creati per effetto dell’investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni, e può arrivare fino al 15 per cento in presenza di specifici criteri premiali previsti dall’avviso pubblico.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica il cui indirizzo è disponibile sul sito di Irfis FinSicilia (www.irfis.it) secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico dedicato “Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale”.