Incidente all’autodromo di Racalmuto, morto cronometrista 54enne

E’ morto il cronometrista cinquantaquattrenne che, domenica 3 maggio, era stato investito durante il Rally show all’autodromo Valle dei Templi di Racalmuto (Agrigento). La vittima è Massimiliano Spatafora di Palermo. Era impegnato nelle operazioni di rilevamento tempi lungo il tracciato dell’autodromo quando, all’improvviso, è stato travolto da una vettura in gara. L’impatto è stato violento e lo ha sbalzato in avanti per diversi metri. E’ stato subito ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e poi trasferito al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove l’uomo per giorni e giorni è rimasto in gravissime condizioni e con la prognosi riservata sulla vita. Il decesso è avvenuto nei giorni scorsi, ma a Racalmuto la notizia della tragedia è arrivata oggi. Degli accertamenti sull’incidente si sono occupati i carabinieri. (ANSA).