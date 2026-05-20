Sommatino. Approvato in Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2026/2028

SOMMATINO. Approvato oggi il Bilancio di Previsione 2026/2028. In Consiglio Comunale la maggioranza ha approvato atti fondamentali per la comunità sommatinese, segnando un passaggio decisivo per il presente e il futuro del Comune.

Tra i principali provvedimenti approvati:

il DUP (Documento Unico di Programmazione)

il Piano Triennale delle Opere Pubbliche

il Piano delle Alienazioni

il Bilancio di Previsione 2026/2028.

L’amministrazione comunale in merito ha dichiarato: “Un risultato storico che certifica il lavoro portato avanti dall’Amministrazione Letizia, che è riuscita a rimettere ordine nei conti e a riportare l’Ente su un percorso di stabilità e crescita, dotandolo di strumenti finanziari correnti; grazie a queste approvazioni si aprono prospettive concrete: sarà infatti possibile avviare le procedure per nuove assunzioni e per le progressioni del personale, rafforzando la macchina amministrativa e migliorando i servizi per i cittadini; il Comune è oggi finalmente in carreggiata, con basi solide su cui costruire sviluppo, investimenti e nuove opportunità per tutta la comunità. Questo non è solo un traguardo amministrativo, ma un nuovo inizio: il segno concreto che, con l’impegno e la determinazione di un gruppo unito, è possibile restituire fiducia, dignità e futuro alla nostra comunità”.