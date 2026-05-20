Vannacci: “Mi auguro legislatura fino al 2027, FnV è pronto a ogni situazione”

“Mi auguro che la legislatura vada avanti e fino in fondo. Anche perché una crisi di governo in questo momento non farebbe che incrementare e acquisire le difficoltà economiche che ci sono, non sarebbe la cura ma diventerebbe un’epidemia E’ chiaro che dal punto di vista personale, affronterò ogni situazione che verrà.

L’ha detto il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci , interpellato dall’ANSA dopo le dichiarazioni (poi rettificate) dal vicepremier e segretario leghista Matteo Salvini su un eventuale voto anticipato.