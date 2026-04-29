Caltanissetta, piscina comunale: nessuna conferma sulla riapertura del 2 maggio. Oggi l’impresa darà una comunicazione, penalità con il rinvio

Si saprà oggi se la piscina comunale di via Rochester sarà effettivamente riaperta sabato 2 maggio, come era stato annunciato ed assicurato in più occasioni nelle scorse settimane. Oggi il raggruppamento temporaneo di imprese, al quale il Comune di Caltanissetta ha affidato la gestione dell’impianto per 9 anni, dovrà comunicare se i lavori di ristrutturazione predisposti sono stati completati e se conseguentemente sarà rispettata la data del 2 maggio per riaprire e rendere nuovamente fruibile la piscina chiusa da quasi 7 anni, quanti ne sono trascorsi dal primo luglio 2019 quando cessò l’attività. «Il raggruppamento temporaneo di imprese – ha detto ieri l’assessore comunale allo Sport, Toti Petrantoni – ha sottoscritto l’impegno di completare i lavori di ristrutturazione della piscina entro domani (oggi per chi legge, n.d.r.) e aspettiamo che comunichi che i lavori sono stati effettivamente completati.

Immediatamente dopo confermeremo la riapertura dell’impianto per il 2 maggio». L’assessore ha quindi aggiunto: <<Sino a questo momento il raggruppamento di imprese non ha fatto sapere niente e c’è un silenzio che desta pure qualche preoccupazione. Mail RTI sa che se per qualsiasi motivo i lavori non dovessero essere completati entro la data del 30 aprile, dal giorno successivo scatteranno le penali previste che saranno subito applicate e che sono piuttosto pesanti». Per Petrantoni «gli impegni sottoscritti – ha detto ancora – vanno rispettati. Proprio per rispettare gli impegni assunti noi abbiamo già pagato la prima quota della somma di 700.000 euro convenuta nel momento in cui è stato fatto l’accordo e ci accingiamo a versare la seconda quota.

Il cantiere ieri nel lato spogliatoi

Ci aspettiamo ora che Il raggruppamento temporaneo di imprese rispetti i suoi impegni sottoscritti». Intanto in città la vicenda viene seguita con grande attenzione e interesse perché molta è la voglia di riavere la piscina. La foto in alto a sinistra mostra la vasca riempita nel marzo scorso per la prova di portata, quando ci fu anche il sopralluogo del sindaco Walter Tesauro. Sopra l’esterno, lato spogliatoi, con il cantiere ancora aperto ieri mattina.