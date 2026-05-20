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Ad Agrigento panchina rossa per Antonella Alfano, vittima di femminicidio

Redazione

Ad Agrigento panchina rossa per Antonella Alfano, vittima di femminicidio

Mer, 20/05/2026 - 16:41

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Questa mattina ad Agrigento , in piazza Cavour, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, dedicata alla memoria di Antonella Alfano, agrigentina vittima di femminicidio, brutalmente uccisa il 5 febbraio 2011. Erano presenti il ​​sindaco, Francesco Miccichè, l’assessore al Bilancio Patrizia Lisci, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà ei familiari di Antonella Alfano. Numerosi i cittadini che hanno partecipato alla cerimonia.

“Era doveroso – ha detto il sindaco – fare qualcosa per Antonella Alfano, vittima di femminicio e barbaramente uccisa. Questa panchina rossa, oltre ad essere un simbolo, rappresenta un monitor per le nuove generazioni. Un segno concreto affinché il ricordo di Antonella continui a sensibilizzare la comunità sul valore del rispetto e della tutela delle donne.”

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