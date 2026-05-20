Comizio lista candidata Sindaca Daniela Noto: Le puntualizzazioni della Proloco di Mussomeli.

MUSSOMELI – Prosegue la campagna elettorale con incontri e comizi pubblici all’interno di strutture e in pubblica piazza. A Mussomeli, due liste contrapposte: quella del candidato sindaco Gianluca Nigrelli e quella della candidata sindaca Daniela Noto. Momenti partecipati in cui le liste espongono il loro argomentare. Ieri sera in Piazza Roma c’è stato il comizio la lista della candidata sindaca Daniela Noto e fra gli interventi sul palco c’è stato quello dell’ex sindaco Gero Valenza. A tale proposito abbiamo ricevuto una nota della Pro Loco di Mussomeli che pubblichiamo per intero: “Con estremo rammarico e stupore abbiamo assistito, durante il comizio della candidata sindaca Daniela Noto Castagnino tenutosi in data 19 maggio 2026, a dichiarazioni non veritiere da parte dell’ex sindaco di Mussomeli Calogero Valenza. Il sopracitato soggetto ha affermato con “carte alla mano” (a dir suo), di cui ci piacerebbe conoscere la provenienza, che la pro loco di Mussomeli “avrebbe” ricevuto dalla Friel Green Power spa rispettivamente: Anno 2023 € 69.100,00; Anno 2024 € 37.800,00 .Anno 2025 € 41.416,00. Orbene, il chiarimento è doveroso. I nostri bilanci, depositati e certificati regolarmente ogni anno presso UNPLI Nazionale e a cui è possibile attingere facilmente – anche semplicemente digitando su Google bilancio Pro Loco Mussomel, smentiscono di fatto tali gravi affermazioni”. Per dovere di cronaca va detto che sul social e precisamente sul profilo FB dell’sopracitato Gero Valenza c’è un post in cui si legge testualmente: “In riferimento a quanto dichiarato durante il comizio del 19 maggio 2026, ritengo doveroso chiarire pubblicamente quanto segue:Nel mio intervento ho erroneamente attribuito alla Friel Green Power somme che, invece, si riferivano a contributi erogati dal Comune alla Pro Loco di Mussomeli.

Si è trattato di un errore nella lettura e nell’esposizione dei dati, del quale mi assumo pienamente la responsabilità. Per tale errore chiedo pubblicamente scusa alla Pro Loco di Mussomeli, ai suoi rappresentanti e a tutti coloro che possano essersi sentiti coinvolti o lesi da tale inesattezza. Prendo atto di quanto comunicato dalla Pro Loco, secondo cui i contributi ricevuti da Friel Green Power ammontano a € 1.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ribadisco che non vi era alcuna volontà di ledere l’immagine dell’associazione, né di mettere in discussione il lavoro svolto dalla Pro Loco per la comunità. Resta fermo, sul piano politico, il diritto di porre questioni di opportunità, trasparenza e chiarezza nei rapporti tra amministrazione, soggetti privati e realtà associative del territorio. Correggere un errore è doveroso. Continuare a chiedere chiarezza, con rispetto, resta legittimo.Gero Valenza”. Dialettica politica e chiarimenti a distanza.