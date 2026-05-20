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Nel Trapanese corse di cavalli clandestine all’ippodromo abusivo: cinque misure cautelari

Redazione 1

Nel Trapanese corse di cavalli clandestine all’ippodromo abusivo: cinque misure cautelari

Mer, 20/05/2026 - 15:41

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Corse di cavalli clandestine a Castelvetrano. Scattano cinque misure cautelari, obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di cinque cittadini italiani: nei loro confronti c’è l’accusa di doping di animali e maltrattamenti.

Altre sette persone sono indagate dai carabinieri, sotto il coordinamento della procura, per aver partecipato alle corse clandestine. Le gare venivano organizzate attraverso lo scambio di messaggi da smartphone e si svolgevano in un ippodromo abusivo. (TgCom24)

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