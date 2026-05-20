Salute

Trentenne in stazione con il machete: momenti di paura in Stazione Centrale a Milano

Redazione 1

Trentenne in stazione con il machete: momenti di paura in Stazione Centrale a Milano

Mer, 20/05/2026 - 15:45

Condividi su:

Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno, in stazione Centrale a Milano dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall’Emilia-Romagna, è prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un machete.

E’ quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l’hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. L’uomo risulta residente a Modena, ha svariati precedenti penali e un permesso di soggiorno lavorativo scaduto. Il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. (TgCom24)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta