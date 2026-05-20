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Termovalorizzatori, il 21 maggio il presidente Schifani presenta i progetti definitivi

Redazione 1

Termovalorizzatori, il 21 maggio il presidente Schifani presenta i progetti definitivi

Mer, 20/05/2026 - 16:00

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Il presidente della Regione Renato Schifani presenterà domani mattina, giovedì 21 maggio alle 11, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orléans, i progetti definitivi dei due termovalorizzatori di Palermo e di Catania.
Oltre a Schifani e al Responsabile del procedimento, Salvo Cocina, saranno presenti, tra gli altri, l’ex ministro dell’Ambiente e consulente del presidente in tema di gestione dei rifiuti, Corrado Clini, e due degli ingegneri che hanno redatto i progetti, Marco Cremonesi e Francesco Martino.

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