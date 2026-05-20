Sicilia, per 90enne bolletta idrica da … infarto: 12mila euro

Una bolletta idrica che, a consumo, potrebbe ricevere un autolavaggio che lava quotidianamente 70 mezzi, o una struttura ricettiva con piscina di medie dimensioni. Ma a dover sborsare da 12 mila euro, chiesti da parte di AcquaEnna Spa, gestore del servizio idrico dell’Ennese, e’ una pensionata di 90 anni che vive a Troina (En).

La bolletta risulta essere un conguaglio per un periodo di 14 mesi e indica un consumo totale che corrisponde ad una media di 7 mila litri al giorno. La famiglia della pensionata novantenne vive in una piccola abitazione ed e’ composta da tre persone, una delle quali con disabilita’.

La famiglia a gennaio del 2025 aveva ricevuto una fattura con un consumo di 197 metri cubi, in linea con il consumo medio di una famiglia di tre persone. E’ possibile che sia stato operato un conguaglio, ma questo avrebbe riguardato alcuni decenni e, quindi, consumi che, non conguagliati a suo tempo, non possono essere piu’ calcolati in bolletta perche’ sarebbero in massima parte caduti in prescrizione. La donna si e’ rivolta ad un legale