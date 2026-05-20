Mussomeli cambia volto: circa 95 milioni di euro attratti dall’amministrazione Catania per il futuro della città

MUSSOMELI – Dal 2015 al 2026, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Catania ha raggiunto un risultato senza precedenti nella storia amministrativa di Mussomeli: Circa 95 milioni di euro di finanziamenti regionali, nazionali edeuropei ottenuti per trasformare la città e renderla più moderna, sicura, efficiente e competitiva. Un lavoro costante, costruito con programmazione, visione amministrativa e capacità progettuale, che ha consentito di intercettare risorse strategiche e tradurle in interventi concreti a beneficio della comunità. In undici anni di governo cittadino, Mussomeli è diventata un punto di riferimento per capacità di attrazione degli investimenti pubblici, riuscendo ad ottenere finanziamenti in tutti i settori strategici dello sviluppo urbano: viabilità e sicurezza stradale; rigenerazione urbana e valorizzazione culturale; edilizia scolastica; innovazione tecnologica e sicurezza; efficientamento energetico; impiantistica sportiva; tutela ambientale e sostenibilità. Numeri che raccontano una crescita concreta e misurabile. Le risorse ottenute dall’Amministrazione Catania dal 2015 al 2026 sono così distribuite: Viabilità e infrastrutture: 50,5 milioni di euro Rigenerazioneurbana e cultura: 17,4 milioni di euro Edilizia scolastica: 9,4 milioni di euro Innovazione e sicurezza: 8,8 milioni di euro Efficientamento energetico: 5,6 milioni di euro Sport e impianti sportivi: 2,2 milioni di euro Ambiente e sostenibilità: 853 mila euro. Una mole di investimenti straordinaria che sta ridisegnando il volto della città e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Tra le opere più significative finanziate e già realizzate o in corso di realizzazione: la riqualificazione delle Cinque Piazze; gli interventi di manutenzione viaria urbana ed extraurbana; la messa in sicurezza degli edifici scolastici; la nuova illuminazione pubblica ad alta efficienza energetica; i sistemi di videosorveglianza urbana; i processi di digitalizzazione dei servizi comunali; gli interventi sul patrimonio storico e culturale, incluso il Castello. I risultati ottenuti rappresentano molto più di semplici finanziamenti: significano nuove opportunità per il territorio, maggiore sicurezza, servizi più efficienti, infrastrutture moderne e una città finalmente protagonista di una nuova stagione di sviluppo. L’Amministrazione Catania rivendica con orgoglio un modello amministrativo fondato sulla capacità di programmare, intercettare risorse e trasformarle in opere e servizi concreti per la comunità. “Mussomeli oggi guarda al futuro con maggiore fiducia e ambizione. I risultati raggiunti dimostrano che con serietà, competenza e visione politica è possibile cambiare davvero il destino di una comunità”, dichiara il Sindaco Giuseppe Catania. Dal 2015 al 2026, l’Amministrazione Catania ha costruito una delle più importanti stagioni di investimenti pubblici nella storia recente della città. Un percorso che continua, con nuovi progetti, nuove opportunità e una visione chiara: fare di Mussomeli una città sempre più moderna, efficiente, vivibile e attrattiva.