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Sicilia, Anas: lavori sulla tangenziale di Catania, limitazioni in alcuni tratti

Redazione 3

Sicilia, Anas: lavori sulla tangenziale di Catania, limitazioni in alcuni tratti

Mer, 20/05/2026 - 11:42

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Anas informa che fino al 17 luglio, per effettuare alcuni lavori di installazione di sistemi di monitoraggio delle opere d’arte maggiori lungo la Tangenziale di Catania, in tratti saltuari dal km 2,300 al km 20,300 ed in entrambe le direzioni (tra lo svincolo di San Gregorio e lo svincolo di Passo Martino) sarà necessario disporre le seguenti limitazioni: restringimento della carreggiata mediante la parzializzazione alternata della corsia di marcia e di sorpasso, nella fascia oraria dalle 21:30 alle 6:00; chiusura della sola corsia di emergenza, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:00.

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