Sommatino esprime il suo cordoglio per la scomparsa di padre Salvatore Maria Asaro: “Con la sua umanità ha lasciato un ricordo vivo”

SOMMATINO. La scomparsa di padre Salvatore Maria Asaro ha destato commozione anche a Sommatino. Qui il sindaco Salvatore Letizia, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità Sommatinese, ha inteso esprimere profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Padre Salvatore Asaro.

“Padre Salvatore si legge in una nota – ha guidato la Parrocchia Sant’Antonio Abate di Sommatino negli anni 2010-2011, lasciando un ricordo vivo per la sua umanità, la sua dedizione pastorale e la vicinanza dimostrata alla nostra comunità. Alla famiglia, ai confratelli e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo, a nome della cittadinanza, i sentimenti della più sincera vicinanza e partecipazione al lutto”.

L’Unità Pastorale di Sommatino, in una nota ha sottolineato: “Affidiamo alla Divina Misericordia padre Salvatore Asaro che oggi ci ha lasciato improvvisamente. P. Salvatore è stato per un anno parroco di San Antonio Abate di Sommatino nel 2010-11 lasciando un ricordo indelebile. Il Divino Buon Pastore lo accolga nel numero degli eletti. Mentre preghiamo per lui preghiamo anche per la sua famiglia perché riceva la consolazione che solo il Signore e Maria Santissima Madre dei sacerdoti possono dare. Riposa in pace”. (foto Michele Falzone)