Caltanissetta. Al Teatro Rosso di San Secondo il “Ruggero Settimo” mette in scena “Medea” di Euripide

CALTANISSETTA. Il 21 maggio alle ore 21 presso il teatro Rosso di San Secondo andrà in scena “Medea”, da Euripide, con la regia di Giuseppe Cutino. Il dramma è frutto del laboratorio teatrale del Liceo “R. Settimo” ed è stato reso possibile grazie ai finanziamenti POC per la scuola (Avviso 4310 del 23/04/2025-POC- Percorsi di Orientamento 1 0.1. 6 A-FDRPOC- SI – 2024 – 24 Alla scoperta dei propri talenti CUP D94D25001500001).

Tragedia difficile Medea, ma per il regista “non è un mostro lontano; è l’estremizzazione di un sentimento che gli adolescenti conoscono bene: la vertigine dell’amore tossico, quella dipendenza per cui si è disposti a tradire le proprie radici, i propri valori, se stessi. Giasone è l’ambizione cinica; Medea è la passione che si fa veleno. Quando l’equilibrio si spezza, il nero prende il sopravvento”.

Da questo si parte per seguire il dipanarsi della storia che ha coinvolto gli studenti in una vicenda che si fa attuale, grazie anche alle coreografie di Ambra Lo Turco, i costumi e il disegno luci di Petra Trombini, le scenografie di Fabio Fiorenza, l’audio e le luci di MT Vision.

I laboratori sono stati coordinati dai docenti Andrea Alcamisi, Elisabetta Civiletto, Aldo Giordano, Silvia Pignatone, Marcella Romano, Sara Sabatino con il coordinamento amministrativo di Mariangela Infantino e il coordinamento generale della D.S. Rossella Maria Rindone.

Quanti amano il teatro classico sono invitati a partecipare: l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.