Villalba celebra la Sicilia: studenti protagonisti della terza edizione di “Cumu veni si cunta”

Villalba – Letteratura, musica popolare e tradizioni siciliane al centro della terza edizione di “Cumu veni si cunta”, svoltasi il 15 maggio con gli alunni della V primaria “Mulé Bertolo” e delle tre classi della secondaria “Garibaldi”, in collaborazione con la Pro Loco. L’iniziativa, coincisa con l’80° anniversario dell’Autonomia siciliana del 1946, ha celebrato l’identità dell’Isola attraverso primati storici, biografie di personaggi illustri e proverbi della tradizione. Molto apprezzata la rappresentazione della scuola primaria, che ha ricreato un tipico mercato villalbese tra dialetto, usanze e scene di vita quotidiana del passato. La giornata è stata arricchita dalle esibizioni musicali degli studenti guidati dalla prof.ssa Rosalba Trapani e dal maestro Enrico Garofalo presidente dell’Associazione culturale-musicale Santa Cecilia. Inaugurata anche una panchina dedicata alla Sicilia, decorata dall’artista Crocetta Tatano. Grande partecipazione delle famiglie, che hanno allestito una tavola con prodotti tipici locali. La referente del progetto, prof.ssa Giuseppa Immordino, ha sottolineato il valore del dialetto nella tutela del patrimonio storico e linguistico, ringraziando Luigi Prematuro presidente della Pro Loco per il costante impegno nella promozione del territorio e Totò Mazzarisi per il contributo alla valorizzazione della memoria locale. Un plauso è stato altresì rivolto ai docenti Rita Di Carlo, Calogera Favata e Mariano Mistretta per l’impegno profuso nella realizzazione dell’iniziativa. Complimenti ad alunni e insegnanti sono giunti dal dirigente scolastico prof. Salvatore Gioacchino Mastrosimone, rappresentato dalla vicaria Angelica Lo Iacono (video)

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