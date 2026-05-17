Meloni, vita normale che diventa esempio. Grazie Luca

– “Cio’ che rende eroica una persona normale e’ l’istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. Gli eroi, in fondo, non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono cio’ che e’ giusto davanti a se’ stessi. Ed e’ proprio in quella scelta, cosi’ umana e cosi’ luminosa, che una vita normale diventa esempio e lascia un segno destinato a restare. Grazie Luca”. Cosi’ la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un post sui social in cui condivide una foto che la ritrae – stamattina – insieme a Luca Signorelli, il cittadino che ieri ha fermato l’assalitore di Modena