Serradifalco ricorda con affetto padre Salvatore Maria Asaro: “Ai giovani ha saputo donare ascolto, guida, vicinanza e valori”

SERRADIFALCO. “Con profondo dolore abbiamo appreso stamane della scomparsa di Don Salvatore Asaro, per tutti il caro Don Salvo.La comunità di Serradifalco si stringe con affetto e commozione attorno ai familiari e alla comunità parrocchiale di San Cataldo per questa grave perdita”.

Così il sindaco Leonardo Burgio commentando la notizia della prematura scomparsa all’età di 49 anni di padre Salvatore Maria Asaro. “Durante gli anni del suo ministero nella nostra comunità – ha proseguito il sindaco – Don Salvo ha lasciato un segno autentico e profondo, soprattutto tra i giovani, ai quali ha saputo donare ascolto, guida, vicinanza e valori. Il suo sorriso, la sua semplicità e la sua presenza resteranno vivi nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

A nome dell’Amministrazione Comunale, sicuro di interpretare anche i sentimenti del Consiglio Comunale e dell’intera cittadinanza di Serradifalco, esprimo il più sincero cordoglio e la gratitudine per il bene seminato nel corso della sua missione pastorale. Che il Signore lo accolga nella Sua pace eterna”.