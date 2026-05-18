Caltanissetta, stragi mafia: archiviazione Dell’Utri, rinvio udienza al 15 giugno

Rinviata al 15 giugno l’udienza camerale, prevista per oggi, fissata dal Gip del tribunale di Caltanissetta Santi Bologna a seguito della richiesta di archiviazione depositata dalla procura di Caltanissetta nei confronti dell’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri indagato per le stragi del 92. L’udienza e’ stata rinviata su istanza del difensore di Dell’Utri. A opporsi alla richiesta di archiviare il procedimento, e’ stato l’avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino.

Il procedimento era stato aperto prendendo spunto dai contenuti di un’intervista rilasciata dal giudice Paolo Borsellino il 21 maggio del 1992 a una televisione francese in cui il magistrato parlava dei rapporti tra Vittorio Mangano e il senatore Marcello Dell’Utri. L’ipotesi, che secondo quanto emerso non ha trovato riscontri, e’ che l’intervista poteva essere un possibile movente dell’accelerazione della strage di via D’Amelio, compiuta 57 giorni dopo quella di Capaci. Secondo l’avvocato Repici, “non solo le indagini sono state del tutto lacunose ma sono state del tutto travisate le risultanze acquisite”.

Repici sostiene che la richiesta di archiviazione arriva troppo presto, a fronte di elementi ancora non approfonditi e di connessioni rimaste sullo sfondo.Tra gli elementi da approfondire, secondo Repici, anche i rapporti tra Dell’Utri e Giuseppe Graviano.