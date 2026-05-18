Catania, fugge all’alt: 19enne arrestato dopo inseguimento

La polizia di Stato ha arrestato un catanese di 19 anni che non si e’ fermato presso un posto di controllo in via Pietra dell’Ova, a Catania . Il giovane si trovava a bordo di un furgone bianco quando i poliziotti della squadra volanti gli hanno intimato l’alt per eseguire alcuni accertamenti di routine. Il 19enne, pero’, e’ fuggito a tutta velocita’, cercando di farsi largo nel traffico. I poliziotti l’hanno inseguito.

Durante lo slalom tra le auto, il giovane e’ stato visto mentre si immetteva contromano su viale Mediterraneo e uno dei passanti ha prontamente segnalato l’episodio alla Sala Operativa della questura, tramite il numero unico d’emergenza. Le pattuglie della squadra volanti sono riuscite a rintracciarlo ea bloccarlo in via Novaluce, scongiurando concreti rischi per l’incolumita’ di pedoni e delle altre auto in transito nell’importante snodo stradale. Il 19enne ha spento il motore del furgone, ma, dopo qualche secondo, ha cercato di scappare a piedi.

Nel mezzo i poliziotti hanno trovato un coltello della lunghezza di circa 19 centimetri, che e’ stato posto sotto sequestro. Il giovane e’ stato arrestato per il nuovo reato di fuga con messa in pericolo dell’incolumita’ altrui, previsto dal Decreto Sicurezza entrato in vigore il 25 febbraio scorso, e denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a delinquere.