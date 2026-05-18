Delia. Il 22 maggio nell’Aula consiliare presentazione del saggio di Claudia Montana “Dall’Eros all’Agape. Psicologia cristiana dell’Amore maturo”

DELIA. Il prossimo 22 maggio 2026 alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Delia, si terrà la presentazione ufficiale del saggio “Dall’Eros all’Agàpe. Psicologia cristiana dell’amore maturo”.

L’autrice è la dott.ssa Claudia Montana, psicologa, psicoterapeuta, docente, saggista e direttrice della collana editoriale di Psicologia Cristiana, particolarmente attiva nei contesti educativi, clinici e socio-pedagogici.

L’evento di rara densità scientifica e di elevato valore culturale, promosso in collaborazione con il Comune di Delia, il Rotary Club Valle del Salso e il Rotary Club San Cataldo, si propone come un’importante occasione di riflessione intellettuale su uno dei temi universali e complessi dell’esperienza umana: la dimensione affettivo-relazionale.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del dott. Gianfilippo Bancheri, Sindaco di Delia, della dott.ssa Deborah Lo Porto, Assessora alla Cultura del Comune di Delia e del dott. Salvatore Pasqualetto, Presidente del Rotary Club Valle del Salso.

Seguiranno gli interventi di relatori di alto spessore socio-culturale ed etico tra i quali S.E.R. Mons. Salvatore Rumeo Vescovo di Noto, l’Avv Gabriella Di Carlo Reas Presidente del Rotary Club San Cataldo, il dott. Stefano Vitello Presidente APS Luigi Sturzo CL, don Alessandro Rovello Direttore dell’Ufficio Cultura Diocesi CL, il dott. Giuseppe Paruzzo Direttore Caritas Diocesana e i coniugi Luigi e Lia Bellomo Direttori dell’Ufficio Pastorale Familiare.

L’incontro sarà impreziosito dagli intermezzi artistici del soprano Piera Grifasi, del violinista Luigi Amico e dell’attrice Selina Vilardo, in un dialogo armonico tra parola, musica e arte.

Attraverso un approccio interdisciplinare esclusivo nel panorama nazionale e internazionale, capace di integrare Neuroscienze e Psicologia, Antropologia e Teologia, Epigenetica e Sociologia in un dialogo fecondo fra i saperi, il volume affronta in maniera innovativa e originale il percorso evolutivo che conduce dall’Eros – inteso come desiderio, ricerca e bisogno – all’Agàpe, espressione dell’amore maturo, oblativo e generativo. Il taglio inconsueto dell’opera è rinvenibile anche nell’appendice basata sui rischi che l’uso improprio dell’Intelligenza Artificiale può comportare in ambito socio-affettivo.

L’obiettivo è quello di tracciare un Umanesimo integrale e multidimensionale, volto a comprendere l’uomo nella totalità delle sue componenti bio-psico-sociali e spirituali in ordine ad una concezione olistica della persona quale “essere relazionale”, aprendo così la strada ad un’osmosi culturale di grande rilevanza etico-scientifica.

Sotto il profilo editoriale, il saggio afferisce alla Collana di Psicologia Cristiana, attualmente unica nel panorama italiano e internazionale. Si tratta di un progetto pionieristico ideato dall’autrice che unisce rigore scientifico e visione antropologica, con l’intento di promuovere un messaggio educativo di respiro universale.

Per la sua vasta portata socio-culturale, la presentazione del saggio della dott.ssa Montana si inserisce nel panorama contemporaneo come contributo originale e innovativo a vantaggio della crescita individuale e comunitaria.

Esso offre strumenti di lettura utili non solo ai professionisti della relazione d’aiuto, ma anche a quanti desiderano approfondire il significato autentico dell’amore umano.

E’ utile, infine, ricordare come la dott.ssa Montana non è nuova a questo genere di eventi. Già autrice di diverse pubblicazioni a carattere psicologico ed antropologico incentrate sui temi sociali emergenti, sull’etica e sull’evoluzione affettiva, è nota per la sua attività di divulgazione scientifica.