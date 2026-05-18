Montedoro. Cordoglio per la morte di padre Asaro: “Il suo ricordo resterà sempre vivo tra noi”

MONTEDORO. Anche la piccola comunità di Montedoro piange e ricorda in queste ore la figura di padre Salvatore Maria Asaro. Il sindaco Renzo Bufalino, a nome di tutta la cittadinanza, ha inteso esprimere il cordoglio, suo e di tutti i montedoresi, per la morte dell’apprezzato parroco sancataldese.

” Con profondo dolore l’Amministrazione Comunale di Montedoro apprende la notizia della scomparsa di Don Salvo Asaro, che ha guidato con dedizione e spirito di servizio la nostra comunità parrocchiale dal 2013 al 2019. Il suo ricordo resterà vivo tra noi, nel bene che ha saputo seminare durante gli anni trascorsi nella nostra terra”.

L’Amministrazione Comunale si è stretta con affetto e vicinanza anche ai familiari, alla comunità parrocchiale Santa Rosalia di Caltanissetta e a quanti lo hanno conosciuto e amato.