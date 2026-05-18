Caltanissetta, il nisseno Mhadì incanta il pubblico al “Qalat Song Contest”: la musica come messaggio di rinascita e speranza

Ieri sera si è svolta a Caltanissetta, presso il Teatro Rosso di San Secondo, la finalissima del “Qalat Song Contest”, un concorso musicale di altissimo livello dedicato alla musica e, in particolare, ai talenti emergenti. Tra i protagonisti della serata, insieme ad artisti provenienti da ogni parte d’Italia, c’è stato il giovane nisseno Mhadì che ha incantato la giuria e il pubblico del Teatro Rosso di San Secondo grazie alla sensibilità dimostrata e alla capacità di affrontare con le giuste parole un tema delicato come quello del bullismo, trasformando la musica in un messaggio di rinascita e speranza. Una serata indimenticabile quella vissuta dal giovane cantante di appena 15 anni, che si è esibito davanti a un pubblico entusiasta portando sul palco il brano “Ora guardami”, un brano intenso e introspettivo capace di toccare profondamente gli spettatori. La performance di Mhadì ha catturato l’attenzione di tutti i presenti: ogni parola, ogni nota, è stata accompagnata da applausi calorosi fino al culmine dell’esibizione, quando il pubblico si è alzato in piedi gridando “bravo!”, segno di un’ammirazione sincera e contagiosa. Grazie a questa straordinaria esibizione, Mhadì ha conquistato il Premio “Teatro Rosso di San Secondo”, insieme a una produzione musicale offerta dal produttore Leo Curiale che promette di rappresentare l’inizio di un percorso artistico molto promettente. “È stato emozionante vedere i giovani e le famiglie così partecipi – ha commentato il direttore del teatro Michele Mandalà – Mhadì ha dimostrato grande talento e sensibilità, portando un messaggio importante e non scontato attraverso la musica.” Con questa affermazione, Mhadì conferma di essere uno dei talenti più promettenti della scena musicale giovanile di Caltanissetta, con davanti a sé un futuro ricco di opportunità e soddisfazioni artistiche.