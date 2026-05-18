Nell’ennese, spara “per gioco” al fratello: 18enne ricoverato in fin di vita

Grave incidente, causato da un’arma da fuoco a Barrafranca ( Enna ). Un giovane di 18 anni è stato ferito accidentalmente dal fratello ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Ha riportato la frattura di parte di una vertebra, la lacerazione di un rene e del fegato, e attualmente e’ ricoverato in prognosi riservata. E’ stato durante gli esami in ospedale che e’ stato emesso l’accaduto.

E’ stata accertata la presenza di un piombino di metallo, del diametro di 6 mm, che ha attraversato il corpo per circa 12 centimetri, senza colpire vasi sanguigni. Il giovane ha raccontato alla polizia di non avere sentito il colpo, verosimilmente esploso da una pistola o da un fucile a gas, e di non avere visto chi ha sparato. Dopo una serie di perquisizioni nelle abitazioni dei familiari e l’acquisizione delle immagini dei circuiti di video-sorveglianza della zona, malgrado la totale mancanza di collaborazione dei familiari, lo stesso diciottenne ha raccontato ai poliziotti che a sparare accidentalmente era stato il fratello maggiore mentre stavano scherzando.

Il fratello maggiore ha poi fatto ritrovare la carabina ad aria compressa, dotata di ottica per la mira a distanza, che aveva nascosto in campagna. L’uomo e’ stato denunciato con l’accusa di lesioni personali colpose e porto in luogo pubblico di arma senza giustificato