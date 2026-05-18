Poste Italiane. Nel Nisseno operativi i primi locker, armadietti tecnologici a supporto dell’e-commerce

CALTANISSETTA. Anche nel Nisseno sono operativi i primi locker attivati da Locker Italia, la Joint Venture per l’ecommerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce. Nove a oggi i moderni e tecnologici armadietti presenti tra il capoluogo e i territori di Gela, Niscemi e San Cataldo. Le attivazioni in provincia di Caltanissetta fanno parte di un piano di ulteriori installazioni sul territorio che vedrà in totale 10mila armadietti digitali a livello nazionale.

Grazie alla loro capillarità e tecnologia, gli innovativi punti dedicati al ritiro consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce, rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per chi acquista online.

I locker sono facili da utilizzare grazie ad uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e saranno collocati in modo strategico nelle varie località, offrendo il massimo della convenienza ai cittadini. Funzionanti in modalità self, gli armadietti sono utilizzabili h24 tutti i giorni della settimana in base all’accessibilità del sito di ubicazione.

La rete dei locker nel Nisseno si affianca così alla capillarità dei servizi offerti dai 36 uffici postali e dagli oltre 100 Punto Poste disponibili sul territorio.

La collaborazione strategica tra Poste Italiane e Gruppo DHL permetterà di rafforzare la capillarità dei servizi legati alla logistica, facilitando al tempo stesso la crescita dell’ecommerce con particolare attenzione alla sostenibilità.