Salvini giovedì a Marsala e ad Agrigento per sostenere candidati sindaci

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sarà giovedì 21 maggio in Sicilia per due elettorali che si terranno a Marsala e ad Agrigento . Il leader della Lega sarà nell’Isola per sostenere la candidatura a sindaco di Giulia Adamo, a Marsala, in una manifestazione che si terrà alle ore 13 alle saline Genna di contrada Dammusello, 628.

“Poi Salvini si sposterà nella città della Valle dei Templi per un evento a sostegno del sindaco candidato Luigi Gentile, alle ore 17 nel centro storico in zona Porta di Ponte. Il ministro dei Trasportili e delle infrastrutture farà il punto a Marsala sulle legate al mare a partire dal nuovo porto, mentre ad Agrigento parlerà dell’inserimento del progetto per l’aeroporto di Agrigento nel nuovo piano nazionale” si legge in una nota dell’ufficio stampa della Lega per Salvini premier della Sicilia.