San Cataldo piange padre Salvatore Maria Asaro, il parroco dei giovani, ma anche di umili e ultimi

SAN CATALDO. S’è spento all’età di 49 anni padre Salvatore Maria Asaro. Una scomparsa, quella del parroco della parrocchia di S. Rosalia a Niscima in Caltanissetta, che ha destato profondo dolore e al tempo stesso stupore. Padre Salvatore sarebbe stato colto da un malore che non gli avrebbe lasciato scampo alcuno.

Una scomparsa che, nel momento in cui s’è appresa la notizia nella sua San Cataldo, ha fatto registrare un’ondata di autentica commozione. Lui infatti era parecchio conosciuto ed apprezzato, come la sua stessa famiglia. Nel corso della sua carriera ecclesiastica, è stato parroco a Sommatino, a Serradifalco, Montedoro, San Cataldo e, da ultimo, a Caltanissetta.

Tanti in queste ore gli attestati di stima nei riguardi di un prete che ha saputo spendersi per gli umili, i più deboli e i più poveri. Nel corso della sua carriera ha saputo farsi apprezzare parecchio anche dai giovani con i quali ha sempre creato un rapporto indissolubile. Martedì 19 maggio alle 11,30 la sua salma sarà condotta presso la Chiesa di Santo Stefano a San Cataldo e qui, mercoledì 20 maggio alle ore 16,30 si svolgeranno i funerali.