San Cataldo. Il valore della memoria: la comunità unita nel ricordo del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci

SAN CATALDO. La comunità sancataldese, per il tramite dell’amministrazione comunale, ha vissuto un momento profondamente commovente e dal forte valore civico. Insieme alle scuole cittadine, alle associazioni e alle Forze dell’Ordine, si sono unite per commemorare la strage di Capaci.

Il 23 maggio è una data simbolo di legalità, coraggio e sacrificio che continua a parlare alle coscienze. La memoria non è solo un esercizio del passato, ma un albero che cresce se curato ogni giorno. E’ un albero vero e proprio da ieri mette radici nel Parco Achille Carusi, grazie alla iniziativa del Circolo Didattico “Balsamo”. Un ringraziamento speciale va ai “ragazzi” di Straula, instancabili e sempre a disposizione di tutta la comunità per rendere possibili questi gesti concreti.

Il sindaco ha ringraziato entrambi i circoli didattici per aver partecipato alla manifestazione, e al momento di raccoglimento in piazza Falcone-Borsellino. Un ringraziamento anche per la presenza e il costante impegno civico, le Società di Mutuo Soccorso intervenute, L’ANFFAS, L’ADS, I rappresentanti del movimento Agende Rosse, le forze dell’Ordine. “Vedere i giovani delle scuole camminare a fianco delle istituzioni ci restituisce la certezza che il messaggio di quel sacrificio è vivo e cammina sulle gambe di tutti noi – hanno concluso il sindaco Comparato e l’assessore Guttilla- Grazie a chiunque ha condiviso questo momento di riflessione e vicinanza.