MV Agusta Brutale 1000 ABT: la super naked italiana

(Adnkronos) – La nuova MV Agusta Brutale 1000 ABT rappresenta una delle interpretazioni più sofisticate del concetto di hyper naked. Un progetto sviluppato insieme ad ABT Sportsline, realtà tedesca specializzata nelle elaborazioni ad alte prestazioni, che ha dato vita a una versione ancora più estrema della Brutale 1000. La produzione sarà limitata a soli 130 esemplari numerati, un richiamo diretto al 130° anniversario della società tedesca. L’estetica della MV Agusta Brutale 1000 ABT punta su un forte impatto visivo grazie alla combinazione tra Nero Carbonio Metallizzato e Rosso Fuoco. Le grafiche vengono applicate con tecnologia premium a decalcomania ad acqua e successivamente integrate sotto la vernice trasparente, ottenendo una superficie uniforme e raffinata. Anche i dettagli laterali raccontano la collaborazione tra i due marchi, con richiami alle bandiere italiana e tedesca accompagnate dai rispettivi claim storici. L’impronta automotive è evidente in diversi elementi della moto. La sella in Alcantara con trama honeycomb richiama gli interni delle supercar più esclusive, mentre il copriruota posteriore in carbonio ispirato alle ruote turbofan racing migliora il flusso aerodinamico riducendo le turbolenze. Il quattro cilindri in linea da 1000 cc è stato aggiornato per rispettare la normativa Euro 5+ senza rinunciare alle prestazioni. Con lo scarico standard la potenza raggiunge 201 CV, mentre con il kit racing Arrow Titanium Slip-on a quattro uscite e mappatura dedicata si arriva a 208 CV a 14.000 giri/min. Nuovi alberi a camme, rapporti del cambio ottimizzati e trasmissione finale più corta migliorano accelerazione e risposta al comando del gas. La ciclistica sfrutta sospensioni Ohlins elettroniche con forcella Nix EC, ammortizzatore TTX e smorzatore di sterzo regolabile elettronicamente. Il sistema permette di adattare il comportamento della moto alle diverse condizioni di guida intervenendo su compressione ed estensione. Le ruote forgiate alleggeriscono le masse non sospese migliorando agilità e precisione nei cambi di direzione, mentre l’impianto frenante con dischi Braking Batfly da 320 mm e pinze Brembo Stylema deriva direttamente dall’esperienza racing. La dotazione comprende inoltre 19 componenti in fibra di carbonio, tra cui spoiler anteriore, fiancate serbatoio, pannelli sottosella e cover motore. Ogni esemplare sarà consegnato con certificato di autenticità, coprimoto dedicato e kit racing incluso.

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