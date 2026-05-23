Mussomeli. Novità per i cittadini: all’Ufficio postale spazio a passaporti, Certificati Inps e Anpr

MUSSOMELI. Importante novità per i cittadini di Mussomeli: l’ufficio postale è abilitato a nuovi servizi fondamentali, rendendo più semplice e veloce l’accesso alla Pubblica Amministrazione. Lo ha reso noto il sindaco uscente Giuseppe Catania. Sarà pertanto possibile

Richiedere o rinnovare il passaporto

Ottenere certificati INPS

Richiedere certificati ANPR (anagrafe nazionale)

Un servizio pensato per evitare spostamenti, ridurre le attese e portare servizi essenziali sempre più vicini ai cittadini. Per il passaporto servono: Documento d’identità valido, Codice fiscale, 2 fototessere, Marca da bollo e Ricevuta del pagamento previsto.