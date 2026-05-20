Salute

Modena, l’abbraccio degli infermieri alla collega Viktoriya Prudka che ha soccorso la turista tedesca

AdnKronos

Modena, l’abbraccio degli infermieri alla collega Viktoriya Prudka che ha soccorso la turista tedesca

Mer, 20/05/2026 - 20:14

Condividi su:

(Adnkronos) – L'abbraccio degli infermieri di Modena alla collega Viktoriya Prudka che sabato 16 maggio, mentre una turista tedesca – infermiera come lei – giaceva a terra drammaticamente ferita alle gambe, falciata dall'auto che ha travolto la folla nel cuore della città emiliana, le ha prestato assistenza aiutando a bloccare l'emorragia che rischiava di ucciderla. L'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) modenese l'ha incontrata, premiandone la professionalità e la prontezza. Il Consiglio direttivo e la Commissione d'Albo hanno consegnato a Viktoriya – nata in Ucraina, ma iscritta all'Ordine di degli infermieri Modena dal 2017 – un attestato di riconoscimento. "Il suo operato ha rappresentato un esempio concreto dei più alti valori della professione infermieristica e dell'impegno al servizio della collettività", recita il testo a firma della presidente Carmela Giudice, che ha stretto la collega in un abbraccio. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta