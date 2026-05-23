K-Pop e spettacolo al Centro Commerciale Il Casale: il 6 giugno arriva il “K-Pop Demon Hunters Tribute Live Show”

Il Centro Commerciale Il Casale si prepara ad accendere i riflettori su un evento dedicato agli appassionati di musica e cultura pop asiatica. Sabato 6 giugno, alle ore 17, gli spazi del centro commerciale di Contrada Bigini, Sant’Atardo, ospiteranno il “K-Pop Demon Hunters Tribute Live Show”, uno spettacolo che promette di trasformare il pomeriggio in un’esperienza coinvolgente tra musica, energia e suggestioni ispirate al mondo fantasy coreano.

L’evento, a ingresso gratuito, proporrà una live performance immersiva ispirata al celebre film d’animazione fantasy coreano, con uno show studiato per coinvolgere il pubblico attraverso musica, coreografie e atmosfere sceniche capaci di trascinare spettatori e appassionati nel mondo del K-Pop.



L’iniziativa è pensata non soltanto per i fan del genere, ma anche per chi desidera vivere un momento di spettacolo e intrattenimento diverso dal solito, all’insegna della musica e della condivisione.

Non mancherà inoltre un’occasione speciale per incontrare da vicino i protagonisti dello show. Gli organizzatori hanno infatti previsto una sessione dedicata alle fotografie con gli artisti: nella giornata del 6 giugno, dalle ore 14 alle ore 17, presso il desk dedicato all’interno del Centro Commerciale Il Casale, sarà possibile ritirare gratuitamente un pass per accedere al momento fotografico, fino a esaurimento delle disponibilità.

Un appuntamento che si annuncia ricco di ritmo, spettacolo e partecipazione, pronto a trasformare il Centro Commerciale Il Casale in un palcoscenico di musica e divertimento per grandi e giovani appassionati.