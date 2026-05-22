Caltanissetta. Censimento 2026: pubblicate le graduatorie provvisorie per 1 coordinatore e 15 rilevatori

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per il conferimento di n. 1 incarico di coordinatore e di n° 15 incarichi di rilevatore e/o addetti back office nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione 2026.
Coloro i quali vorranno presentare osservazioni e/o richieste di chiarimenti dovranno comunicare eventuali rilievi tramite l’ufficio protocollo del Comune di Caltanissetta entro le ore 12:00 di giovedì 28 maggio 2026.
La comunicazione dovrà essere trasmessa al “Comune di Caltanissetta Ufficio Comunale di Censimento” specificando nell’oggetto la seguente dicitura “Censimento permanente della popolazione 2026 – Rilievi, osservazioni e/o richieste chiarimenti“.
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il predetto termine.
Le modalità di trasmissione delle istanze sono identiche a quelle previste all’articolo 5 dell’avviso di selezione.