23 maggio. Procuratore di Caltanissetta De Luca: “Falcone isolato da colleghi, imbarazzo Anm”

“Secondo la nostra ipotesi, emergono delle responsabilita’ oggettive nell’isolamento e nelle sovra esposizione prima di Falcone e poi di Borsellino. E’ evidente che cio’ crei grande imbarazzo in tutta la magistratura Che un po’ si e’ manifestato anche recentemente nelle posizioni dell’Associazione nazionale magistrati, che e’ stata un po’ tiepida nel manifestare solidarieta’ nei confronti della famiglia Borsellino”: lo ha detto il procuratore di Caltanissetta , Salvatore De Luca, in una intervista a TgrRaiSicilia. “Si e’ appena concluso – ha premesso De Luca – il filone ‘mafia-appalti’. Molti altri filoni particolarmente delicati sono aperti con indagini in corso, ma e’ troppo presto per tirare le somme”. “Noi riteniamo come ufficio – ha ribadito – che il filone ‘mafia-appalti’ sia una delle concause della strage di via D’Amelio e cioe’ quella in danno di Paolo Borsellino della sua scorta; ma riteniamo altresi’ che sia molto plausibile che abbia avuto una sua rilevanza anche nella strage di Capaci, cioe’ in danno di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e della scorta”.