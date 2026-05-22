Caltanissetta, l’associazione Colibrì in sinergia con l’attrice Alessia Pellegrino promuove la masterclass “Il potere della parola” di Paolo Antonio Simioni a Genova

Colibrì Infiniti mondi da scoprire A.P.S. in collaborazione con l’attrice Alessia Pellegrino promuove la Masterclass “IL POTERE DELLA PAROLA” di Paolo Antonio Simioni che si terrà dal 10 al 14 giugno 2026 a Genova. La parola come azione puraStanislavskij ci ha insegnato a muoverci dall’interno verso l’esterno, ma cosa succede se ribaltiamo il processo?

Proprio come un’azione fisica, anche la parola può accendere uno stato emotivo profondo e guidare l’interpretazione. Una sfida metodologica fondamentale per l’attore italiano, per superare i manierismi e ritrovare la purezza del verbo. Per riscoprire il nitore della parola come azione pura.Crediamo molto nel passaparola come certificato di garanzia, crediamo nel passaparola per preservare i nostri luoghi di studio/lavoro, per tenere sempre alto il livello delle Masterclass. Per info e iscrizioni e Promo flash: info.euact@gmail.com oppure 3495366981