Caltanissetta. A Casa Rosetta laboratorio artigianale per la lavorazione della pelle: opportunità di recupero per reinserire utenti delle comunità di recupero

CALTANISSETTA. Un laboratorio artigianale dedicato alla lavorazione della pelle, è stato avviato “Al Centro” di Casa Rosetta, la struttura di ascolto che l’Associazione ha attivato in via Enrico De Nicola 2, di fronte al Palazzo di giustizia di Caltanissetta. Il laboratorio, affidato alla professionalità dell’artigiano Giuseppe Corbo, titolare del negozio “Riky pelle” in viale Sicilia, rientra nella terapia occupazionale che Casa Rosetta svolge per gli utenti – uomini e donne – delle proprie strutture di recupero dalle dipendenze patologiche.

L’obiettivo di questa terapia è sviluppare, recuperare o mantenere le competenze necessarie per svolgere le attività quotidiane e lavorative dopo il lungo percorso di riabilitazione dalla dipendenza. In pratica gli utenti, attraverso una serie di attività, possono sviluppare autonomia e indipendenza, migliorando la loro qualità di vita in prossimità del reinserimento nel contesto sociale. Al contempo il laboratorio di lavorazione della pelle, gestito dal maestro Corbo, consente di recuperare e rivalutare una professione artigiana diventata sempre più richiesta e di nicchia.

“Al Centro” è sostenuto da risorse proprie di Casa Rosetta, senza convenzioni esterne, è costituisce per tanti ragazzi nisseni un presidio fondamentale di prevenzione dalle dipendenze e di contrasto alle forme di ritiro sociale: nel centro di ascolto ricevono supporto psicologico, partecipano ad attività educative e laboratoriali, condividono difficoltà relazionali e vissuti personali in un ambiente protetto e inclusivo. La struttura di via De Nicola è anche un punto di riferimento per sviluppare competenze progettuali, ricevere potenziamento scolastico e condividere momenti di svago.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni alle attività chiamare il numero 328 3399081