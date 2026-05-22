Riesi. Serata emozionante con il romanzo storico di Felice Golisano

RIESI. Una serata emozionante con il romanzo storico di Felice Golisano che ha appassionato i presenti con la storia dell’arrivo della famiglia Golisano a Riesi. Illuminante l’intervento dello storico Filippo Falcone che ha curato la revisione e la presentazione del libro.

Molto apprezzati gli interventi delle petite danseur Nicole Chiarenza e Sofia Nicoletti e le letture di Carmen Sessa. L’assessore Giuseppe Baglio ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, sempre vicina e presente nelle nostre attività culturali. Ringraziamenti sono arrivati per Filippo D’Anna che ha trasmesso la diretta sulla pagina FB Cittadini Riesini permettendo la condivisione di questa straordinaria serata.

Prossimo appuntamento a lunedì 25 maggio con la presentazione della silloge “Muzzicuna” del poeta Aristotele Cuffaro, poesie in siciliano con traduzione a fronte, che siamo felicissimi di ospitare a Riesi.